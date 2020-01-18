СМИ: "Александр Соболев получил предложение из АПЛ"

Нападающему "Крыльев Советов" Александру Соболеву поступило предложение от одного из клубов АПЛ, но футболист столкнулся с проблемой получения рабочей визы в Англию, сообщает sport24.ru.

Как поясняет издание, в АПЛ действует лимит, согласно которому для обращения за разрешением на работу легионер должен сыграть в 75% матчей сборной своей страны за последние два года, если его национальная команда занимает место с 31-го по 50-е в рейтинге ФИФА. Однако Соболев пока лишь однажды вызывался в сборную России, но на поле так и не вышел.