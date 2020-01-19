В Тольятти директор фирмы обманом оформила себе пособие как малоимущая

В Тольятти директора фирмы подозревают в мошенничестве при получении выплат от государства, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г. Тольятти установили, что в конце марта 2019 г. женщина из корыстных побуждений решила путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений совершить хищение федеральных бюджетных средств выделенных для улучшения жилищных условий. В 2019 г. женщина, сославшись на тяжелое материальное положение семьи, являясь директором фирмы, сделала себе документы, в которых была указана минимальная заработная плата. После этого необходимые документы были направлены в минэкономразвития Самарской области. По результатам рассмотрения женщине были назначены денежные выплаты в размере 24 869 рублей.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 159.2 УК РФ "Мошенничество при получении выплат". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.