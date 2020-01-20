Жигулевская ГЭС отбилась от штрафа за обмеление Волги

Жигулевской ГЭС и ее главному инженеру Олегу Лытикову удалось оспорить штраф за обмеление Куйбышевского водохранилища. 13 января Самарский областной суд отменил решение суда Промышленного района, ранее оштрафовавшего компанию на 50 тыс. руб., а Лытикова - на 10 тыс. рублей.

Напомним, суд первой инстанции удовлетворил иски Средневолжского теруправления Росрыболовства, посчитав, что обмеление, приведшее к гибели водных биологических ресурсов, произошло именно из-за сбросов воды.

Росрыболовство обвинило Жигулевскую ГЭС в гибели рыбы В четверг, 12 сентября, суд Промышленного района Самары начал рассматривать иск Средневолжского территориального управления Федерального агентства по рыболовству к Жигулевской ГЭС.

Представители ГЭС при этом поясняли в суде, что режим сброса компания определяет не самостоятельно - он устанавливается Федеральным агентством водных ресурсов по рекомендации межведомственной комиссии.

Эти доводы были услышаны облсудом, который прекратил производство по делу

"ПОА "РусГидро" весной 2019 г. исполнило и не нарушило установленный Росводресурсами режим сработки (выпуска воды) Куйбышевского водохранилища", - отметила апелляционная инстанция.