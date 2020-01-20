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Экология Общество

Жигулевская ГЭС отбилась от штрафа за обмеление Волги

САМАРА. 20 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жигулевской ГЭС и ее главному инженеру Олегу Лытикову удалось оспорить штраф за обмеление Куйбышевского водохранилища. 13 января Самарский областной суд отменил решение суда Промышленного района, ранее оштрафовавшего компанию на 50 тыс. руб., а Лытикова - на 10 тыс. рублей.

Фото: ru.wikipedia.org

Напомним, суд первой инстанции удовлетворил иски Средневолжского теруправления Росрыболовства, посчитав, что обмеление, приведшее к гибели водных биологических ресурсов, произошло именно из-за сбросов воды.

Росрыболовство обвинило Жигулевскую ГЭС в гибели рыбы Росрыболовство обвинило Жигулевскую ГЭС в гибели рыбы
В четверг, 12 сентября, суд Промышленного района Самары начал рассматривать иск Средневолжского территориального управления Федерального агентства по рыболовству к Жигулевской ГЭС.

Представители ГЭС при этом поясняли в суде, что режим сброса компания определяет не самостоятельно - он устанавливается Федеральным агентством водных ресурсов по рекомендации межведомственной комиссии.

Эти доводы были услышаны облсудом, который прекратил производство по делу

"ПОА "РусГидро" весной 2019 г. исполнило и не нарушило установленный Росводресурсами режим сработки (выпуска воды) Куйбышевского водохранилища", - отметила апелляционная инстанция.

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