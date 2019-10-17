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Жигулевскую ГЭС оштрафовали на 50 тыс. руб. за гибель рыбы от обмеления Волги Первый транш на покупку эколаборатории для Тольятти составит 9 млн рублей Предприятие "Транснефть - ТСД" пополнило рыбные ресурсы региона В Волгаре зафиксировали четырехкратное превышение нормы по концентрации сероводорода Росрыболовство отказалось от претензий к Жигулевской ГЭС по обмелению Саратовского водохранилища

Экология Общество

Жигулевскую ГЭС оштрафовали на 50 тыс. руб. за гибель рыбы от обмеления Волги

САМАРА. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Суд Промышленного района Самары опубликовал мотивировочные части решений по искам Средневолжского теруправления Росрыболовства к Жигулевской ГЭС и ее главному инженеру Олегу Лытикову. Из них следует, что именно действия ГЭС привели к обмелению Куйбышевского водохранилища. Компания оштрафована на 50 тыс. рублей.

Напомним, ведомство требовало привлечь ГЭС и главного инженера к административной ответственности по ст. 8.38 КоАП РФ (нарушение правил охраны водных биологических ресурсов). В Росрыболовстве заявляли, что обмеление, приведшее к гибели водных биологических ресурсов, произошло именно из-за сбросов воды.

По делу прошло три заседания, решающим из которых стало последнее. До него у суда было много вопросов к доказательствам вины и позиция Росрыболовства явно выглядела слабее.

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В четверг, 12 сентября, суд Промышленного района Самары начал рассматривать иск Средневолжского территориального управления Федерального агентства по рыболовству к Жигулевской ГЭС.

Судья Елена Фирсова обращала внимание, что к иску приложен лишь административный протокол, в котором к тому же речь идет только о падении уровня воды, а не о причиненном этим ущербе. Кроме того, на втором заседании были исключены претензии ведомства по обмелению Саратовского водохранилища, находящегося ниже по течению — повышенные сбросы как раз должны были увеличить уровень воды в нем.

Представители ГЭС поясняли в суде, что режим сброса компания устанавливает не самостоятельно - он устанавливается Федеральным агентством водных ресурсов по рекомендации межведомственной комиссии. При этом в маловодные годы входящие в состав комиссии представители Росрыболовства просят обеспечить приоритетный сброс воды в Волго-Ахтубинскую пойму.

Однако все изменило выступление на третьем заседании суда научного сотрудника Саратовского отделения Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Михаила Шинкевича. Он сообщил, что допустимый уровень воды в Куйбышевском водохранилище для судоходства составляет 49 м - около этой отметки он и находился в период весеннего паводка 2019 года. Однако для нереста и нормального развития водных биологических ресурсов уровень  должен быть не менее 53 м.

По его словам, Росводоресурсы действительно устанавливается режим сработки водохранилища, которого ГЭС должен придерживаться. Однако в результате ошибки прогнозирования объема паводка режим был избран ошибочно. А у филиала Жигулевской ГЭС имелась возможность избежать негативных последствий, для чего "необходимо было избрать оптимальный режим работы и провести оценку воздействия сработки на окружающую среду, что не было сделано". Он назвал последствия от обмеления тяжкими.

Суд в итог согласился с доводами эксперта и удовлетворил иски, оштрафовав ГЭС на 50 тыс. руб.. а главного инженера на 10 тыс. рублей.

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