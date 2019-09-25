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Росрыболовство отказалось от претензий к Жигулевской ГЭС по обмелению Саратовского водохранилища

САМАРА. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Средневолжское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству признало несостоятельность своей позиции по иску к Жигулевской ГЭС, в части обвинений в обмелении Саратовского водохранилища.

Фото: ru.wikipedia.org

Ранее ведомство составило административный протокол, в котором вменило в вину ГЭС обмеление Куйбышевского и Саратовского водохранилищ. Сейчас правомерность протокола рассматривается в Промышленном районном суде.

На втором судебном заседании, прошедшем в среду, 25 сентября, представитель Росрыболовства Михаил Соколов заявил, что Жигулевская ГЭС в условиях маловодья должна была снижать сброс воды.

Однако судья Елена Фирсова обратила внимание, что в протоколе компании вменяется обмеление сразу двух водохранилищ — Куйбышевского и Саратовского. Уменьшение объемов сброса как раз и должно было привести к падению уровня воды в Саратовском водохранилище, находящемся ниже по течению.

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В четверг, 12 сентября, суд Промышленного района Самары начал рассматривать иск Средневолжского территориального управления Федерального агентства по рыболовству к Жигулевской ГЭС.

В итоге Михаил Соколов был вынужден согласиться с тем, что Жигулевская ГЭС "срабатывает" только Куйбышевское водохранилище, а появление в протоколе Саратовского назвал "технической ошибкой".

Суд около часа добивался от представителя ведомства доказательств того, что именно действия ГЭС привели к падению уровня воды. Михаил Соколов ссылался на Основные правила использования водных ресурсов Куйбышевского водохранилища, в которых есть пункт разрешающий приостанавливать пополнение нижневолжских водохранилищ.

По его мнению, ГЭС должна была обратиться в межведомственную комиссию при Федеральном агентстве водных ресурсов. При этом он признал, что Жигулевская ГЭС не имеет права самостоятельно менять заданные агентством объемы сброса.

Представитель компании в свою очередь предоставил письмо от Росводресурсов, в котором указывается, что нарушений по сбросам на Волжско-Камском каскаде ГЭС не зафиксировано. Также он указал, что наблюдавшаяся маловодность — природный фактор и "одной и той же водой нельзя наполнить все водохранилища".

При этом был предоставлен протокол заседания межведомственной комиссии при Росводресурсах, которая решила в условиях маловодья обеспечивать минимальные сбросы, поддерживая уровень воды на отметке 52,4 м. Представители же Росрыболовства и одного из подведомственных ему институтов в этой комиссии были единственными, выступавшими за максимальные сбросы (до уровня 49,25 м) для обеспечения нереста в Волго-Ахтубинскую пойму.

Следующее заседание суда назначено на 27 сентября.

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