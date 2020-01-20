Юбилейного "Серебряного Лучника" в Самаре вручат в прямом эфире

Завершилось голосование членов жюри региональной премии "Серебряный Лучник — Самара". Имена победителей объявят на юбилейной церемонии награждения, которая состоится 23 января в студии ГТРК "Самара". Прямая трансляция мероприятия будет идти на канале "Самара 24" и на сайте tvsamara.ru.

"В нашем регионе премия вручается уже в десятый раз. В истории самарского "Лучника" — уже почти 500 проектов, созданных 4 000 авторами. Можно уверенно говорить, что эти проекты позитивно повлияли на жизнь всей губернии", — говорит Татьяна Мокшина, руководитель исполнительной дирекции премии "Серебряный Лучник — Самара", генеральный директор агентства коммуникаций "ПРАТОН".

В 2019 году на конкурс было представлено 37 проектов. Победители определены в восьми номинациях, самыми популярными из которых стали "Развитие и продвижение территорий", "Продвижение государственных, общественных и социальных программ" и "Благотворительность".

"Как эксперт премии могу отметить, что в регионе стало появляться больше интересных проектов в сфере благотворительности, корпоративного волонтерства, социальных программ. Это отражает реальную ситуацию: в 2019 году увеличилось число участников регионального представительства Национального совета по корпоративному волонтерству. В акциях НСКВ только в Самаре приняли участие 350 человек из 18 социально ответственных компаний. Считаю, что "Серебряный Лучник" оказывает нам большую помощь: популяризируя нужные региону проекты, премия способствует тому, что корпоративное волонтерство становится все более заметным явлением в жизни Самарской области", — говорит Анна Бушлякова, лидер регионального представительства НСКВ в Самарской области, управляющий по корпоративным вопросам региона "Филип Моррис Интернэшнл" в России.

Почетными гостями юбилейной церемонии станут легенды российского PR — председатель Совета директоров коммуникационного агентства "Р.И.М.", председатель Попечительского совета "Серебряного Лучника" Игорь Писарский и председатель совета директоров АСК "НИККОЛО М", член Попечительского совета Национальной премии "Серебряный Лучник" Игорь Минтусов. Церемония обещает быть яркой и содержательной, а благодаря трансляции на "Самара 24" авторы лучших проектов смогут представить их не только профессиональному сообществу, но и самой широкой аудитории.

Партнер регионального этапа — Самарский филиал ПАО "Ростелеком". Партнеры церемонии — Самарское региональное отделение ПАО "МегаФон", филиал ООО "Нестле Россия" в Самаре, торговая марка "У Палыча", МК "Самаралакто" (ГК Danone), Садовый центр Веры Глуховой.

Информационные партнеры — ГТРК "Самара", портал "ВолгаНьюс", газета "Волжская коммуна", "Самарская газета", газета "Коммерсантъ — Волга", радио "Эхо Москвы" в Самаре.

Для участия в церемонии необходимо пройти регистрацию по ссылке. Начало — в 14.00.