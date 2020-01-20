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ЖКХ и благоустройство Общество

Почти 40 домов в Промышленном районе остались без холодной воды

САМАРА. 20 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 20 января, в связи с проведением ООО "СамЭК" ремонтных работ на водоводе в районе дома № 81 по ул. Солнечная несколько домов остались без холодного водоснабжения, сообщает администрация Промышленного района Самары.

Подача холодного водоснабжения временно ограничена по адресам: ул. Солнечная, 69, 69/1, 69/2, 69/3, 71, 71/1, 71/2, 71/3, 77, 79, 79/1, 79/2, 79/3, 81, 81/1, 81/2, 81/3, 83, 83/1, 83/2, 83/3, 85, 85/1, 89, 89/1, 89/2, 89/3, ул. Георгия Димитрова, 131, 133, Демократическая, 20, 22а, 24а, 28а, 30, 30а, 32, ул. Ташкентская, 246, 314.

Восстановить подачу воды в дома планируют к 16:00.

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