Почти 40 домов в Промышленном районе остались без холодной воды

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В понедельник, 20 января, в связи с проведением ООО "СамЭК" ремонтных работ на водоводе в районе дома № 81 по ул. Солнечная несколько домов остались без холодного водоснабжения, сообщает администрация Промышленного района Самары.