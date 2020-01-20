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Суды Происшествия

Гендиректора "ПОСКО" освободили от уголовной ответственности за лишние этажи в новостройке

САМАРА. 20 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вступило в силу постановление Октябрьского райсуда Самары о прекращении уголовного дела в отношении гендиректора строительной компании ООО "ПОСКО" Антона Сидоршина. Ему назначили меру уголовного-правового характера — судебный штраф 30 тыс. рублей. Об этом сообщают в суде.

Предварительное следствие квалифицировало действия Сидоршина по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ ("Привлечение денег граждан в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере").

Напомним, ООО "ПОСКО" — застройщик многоквартирного дома в границах улиц Гастелло, Центральной, Санфировой и Стара-Загоры превысил этажность объектов, не получив на это разрешительные документы. Из-за этого якобы незаконно были привлечены средства дольщиков — более 49,9 млн рублей.

По данным суда, Сидоршин ранее не был судим, потерпевших по делу нет, вред он загладил. Багодаря этому стало возможно прекращение уголовного дела. Кроме того, в поддержание ходатайства о прекращении дела обвиняемый и его адвокат заявили, что Сидоршин работает, а его зарплата составляет 15 тыс. рублей.

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