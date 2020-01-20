В филармонии покажут "Идеального свидетеля"

В Самарской филармонии 20 февраля состоится спектакль "Идеальный свидетель" по пьесе председателя Гильдии драматургов Петербурга Валентина Красногорова.

"Идеальный свидетель" — это головокружительная история о страсти, любви и верности, о метаморфозах наших чувств, неожиданных поворотах в жизни, о том, что счастье нельзя запланировать, оно может только случится, иногда весьма неожиданно! Тонкая, трогательная, лирическая комедия", — сообщают организаторы.

В спектакле заняты звезды российского театра и кино: Юлия Такшина, Игорь Ливанов, Илья Глинников.

Цена билетов от 800 рублей. Приобрести их можно по ссылке: http://online.koncertsamara.ru/choose-seats/27470/0. (12+)