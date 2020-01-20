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Муниципалитеты Власть и политика

В Тольятти владельцы незаконных торговых точек пытаются перепродать их как бизнес

ТОЛЬЯТТИ. 20 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Глава Тольятти Сергей Анташев обратил внимание подчиненных на ситуацию с попытками местных коммерсантов перепродать незаконные торговые точки.

Как пояснил градоначальник, он увидел в интернете среди объявлений о продаже готового бизнеса несколько объектов, которые "сейчас находятся на стадии расторжения договоров в силу незаконного их размещения".

"Мы начали активную работу с объектами, которые нелегально торгуют алкоголем. Люди по этой причине продают бизнес, а потом те, кто купит этот бизнес, будут выставлять претензии к нам. Я хочу разобраться в этих вопросах. Попутно важно проинформировать возможных покупателей, которые могут пострадать от чьих-то мошеннических действий, купив незаконный бизнес", — заявил глава Тольятти.

Он поручил руководителю департамента по управлению муниципальным имуществом Инне Сорокиной подготовить информацию о нестационарных торговых объектах, размещенных на территории городского округа. Сведения эти нужно будет представить уже через неделю на аппаратном совещании, которое состоится 27 января.

Как сообщил Сергей Анташев, его интересует информация о договорах аренды и их статусе, данные о суммах доходов, поступающих в городскую казну по этим контрактам и объемах задолженностей предпринимателей перед администрацией, о наличии претензий, касающихся исполнения закона.

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