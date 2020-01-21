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Суд отправил Сергея Шипицина под домашний арест

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 21 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Генеральный директор ООО "Больверк" Сергей Шипицин отправлен под домашний арест, пишет "Самарское обозрение" со ссылкой на его адвоката Сергея Давидяна.

Напомним, Шипицин и несколько его коллег были арестованы в конце декабря минувшего года по подозрению в хищении 1,6 млрд руб. при исполнении господряда — строительства порта в г. Пионерский Калининградской области.

Приморский районный суд города Санкт-Петербурга назначил Сергею Шипицину меру пресечения — заключение под стражу до 9 января 2020 года. По словам Сергея Давидяна, это решение оспорено. 31 декабря по ходатайству представителей Шипицина Октябрьский районный суд Санкт-Петербург смягчил меру пресечения, заменив ее домашним арестом. "Прокуратура возражала против удовлетворения ходатайства, но суд удовлетворил его", — рассказал Давидян. По его словам, под домашним арестом Шипицин находится в Санкт-Петербурге.

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