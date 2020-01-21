16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Перевозками продукции самарской группы НПЗ Роснефти за 6,6 млрд руб. займется "Трансойл" Сызранский НПЗ совершенствует производство и переходит на "цифру" Новокуйбышевский НПЗ входит в 2020 год с новыми достижениями Линзовый компенсатор "Пауэрз" для нефтеперерабатывающего комплекса Башкортостана Сызранский НПЗ возглавил Игорь Кулаков

Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" завершило плановые ремонты на линейной части трубопроводов и площадочных объектах

САМАРА. 21 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 18
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

АО "Транснефть - Приволга" в период с 14 по 16 января 2020 года завершило плановые ремонты на линейной части магистральных нефтепроводов (МН) Нижневартовск — Курган — Куйбышев, Куйбышев — Лисичанск, Куйбышев — Унеча-2 и площадочных объектах. Работы проводились на территории Оренбургской, Самарской, Саратовской, Волгоградской и Ростовской областей.

Во время плановой 72-часовой остановки МН Нижневартовск — Курган — Куйбышев на участке Нурлино — Самара специалисты Бугурусланского районного нефтепроводного управления (РНУ) вырезали 18 дефектов на линейной части, заменили обратный клапан и выполнили средний ремонт задвижки на блочной комплектной насосной станции (БКНС) "Бугуруслан".

На нефтеперекачивающей станции (НПС) "Суходольная" специалисты Волгоградского РНУ подключили построенный сбросной коллектор системы сглаживания волн давления к технологическим трубопроводам, переподключили дренажную систему. Работы проводились во время плановой 72-часовой остановки МН Куйбышев — Лисичанск на участке Красный Яр — 915 км.

В ходе плановой 72-часовой остановки МН Куйбышев — Лисичанск на участке Самара — Красный Яр и МН Куйбышев — Унеча-2 на участке Самара — Клин специалисты Самарского РНУ произвели демонтаж магистрального насосного агрегата (МНА) на НПС "Самара-2" и монтаж МНА на НПС "Совхозная-3", а также подключили подпорный насосный агрегат на НПС "Самара-1". Специалисты Саратовского РНУ отключили узлы пропуска средств очистки и диагностики НПС "Грачи-3", НПС "Терновка-2" от МН Куйбышев — Лисичанск.

В ремонтных работах были задействованы более 350 работников Самарского, Бугурусланского, Волгоградского и Саратовского РНУ, использовалось свыше 140 единиц техники.

Ремонты выполнены в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта АО "Транснефть - Приволга" с целью модернизации оборудования и обеспечения бесперебойной и безопасной эксплуатации нефтепроводов.

В настоящее время нефтепроводы работают в плановом режиме.

Гид потребителя

Фото на сайте

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

Роснефть открывает путь талантам

Роснефть открывает путь талантам

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2