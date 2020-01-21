АО "Транснефть - Приволга" в период с 14 по 16 января 2020 года завершило плановые ремонты на линейной части магистральных нефтепроводов (МН) Нижневартовск — Курган — Куйбышев, Куйбышев — Лисичанск, Куйбышев — Унеча-2 и площадочных объектах. Работы проводились на территории Оренбургской, Самарской, Саратовской, Волгоградской и Ростовской областей.

Во время плановой 72-часовой остановки МН Нижневартовск — Курган — Куйбышев на участке Нурлино — Самара специалисты Бугурусланского районного нефтепроводного управления (РНУ) вырезали 18 дефектов на линейной части, заменили обратный клапан и выполнили средний ремонт задвижки на блочной комплектной насосной станции (БКНС) "Бугуруслан".

На нефтеперекачивающей станции (НПС) "Суходольная" специалисты Волгоградского РНУ подключили построенный сбросной коллектор системы сглаживания волн давления к технологическим трубопроводам, переподключили дренажную систему. Работы проводились во время плановой 72-часовой остановки МН Куйбышев — Лисичанск на участке Красный Яр — 915 км.

В ходе плановой 72-часовой остановки МН Куйбышев — Лисичанск на участке Самара — Красный Яр и МН Куйбышев — Унеча-2 на участке Самара — Клин специалисты Самарского РНУ произвели демонтаж магистрального насосного агрегата (МНА) на НПС "Самара-2" и монтаж МНА на НПС "Совхозная-3", а также подключили подпорный насосный агрегат на НПС "Самара-1". Специалисты Саратовского РНУ отключили узлы пропуска средств очистки и диагностики НПС "Грачи-3", НПС "Терновка-2" от МН Куйбышев — Лисичанск.

В ремонтных работах были задействованы более 350 работников Самарского, Бугурусланского, Волгоградского и Саратовского РНУ, использовалось свыше 140 единиц техники.

Ремонты выполнены в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта АО "Транснефть - Приволга" с целью модернизации оборудования и обеспечения бесперебойной и безопасной эксплуатации нефтепроводов.

В настоящее время нефтепроводы работают в плановом режиме.