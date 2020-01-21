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Театр Культура

Посетители филармонии увидят антрепризный спектакль "Место среди звезд"

САМАРА. 21 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской филармонии 27 февраля вниманию зрителей будет представлен антрепризный спектакль по мотивам рассказа Мэри Ор "Мудрость Евы" в переводе М.Мишина "Место среди звезд".

Фото: koncertsamara.ru

"Легкая веселая комедия с глубоким смыслом основана на реальной истории, приключившейся с австрийской актрисой Элизабет Бергнер, которую в свое время часто называли "Гарбо на сцене". Однажды в бродвейскую жизнь преуспевающей актрисы Марго Крейн вторгается некая Ева Харингтон — милая и услужливая девушка, которая на самом деле пытается всеми силами занять то самое место среди звезд. Удача способствует ей, все более оборачиваясь бременем сладкой жизни…", — анонсируют организаторы.

В спектакле задействован именитый актерский состав, яркие музыкальные номера и роскошные винтажные костюмы.

В ролях: Олеся Железняк, Борис Хвошнянский, Сергей Колесников, Алексей Маслов, Наталья Коренная, Ольга Тураева, Анастасия Платонова.

Цена билетов от 1 тыс. рублей. Купить билет можно по ссылке: http://online.koncertsamara.ru/choose-seats/27762/0. (16+)

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