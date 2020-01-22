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Преступления Происшествия

Сотрудник ГБУ СО "Самара Лес" подозревается во взяточничестве

ТОЛЬЯТТИ. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 22 января, стало известно, что Центральным межрайонным следственным отделом города Тольятти СК РФ возбуждено два уголовных дела в отношении начальника участка ГБУ СО "Самара Лес", подозреваемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ (получение взятки), об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, в декабре 2019 г. подозреваемый получил от двух граждан 270 тыс. руб. в качестве взятки за организацию незаконной вырубки и незаконную реализацию елок на территории Ставропольского лесничества.

"Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств  происшествия", — отметили в следственном ведомстве.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.

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