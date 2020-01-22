Пять регионов Поволжья выступили за изменение правил пользования ресурсов Куйбышевского водохранилища

Представители Самарской и Ульяновской областей, Татарстана, Чувашии и Марий Эл выступили с инициативой по внесению изменений в правила использования водных ресурсов Куйбышевского водохранилища в части ограничения допустимой сработки. К такому заключению стороны пришли по итогам заседания Межведомственной комиссии по вопросам подготовки предложений по режимам работы Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ, сообщает министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.

Обращаясь к участникам заседания глава ведомства Александр Шадрико отметил, что по прогнозам Росгидромета, озвученным на последнем заседании Межведомственной рабочей группы, запас влаги за последние 18 лет является самым низким. "Снега нет ни на Нижней, ни на Верхней Волге, — отметил министр. — Прошлый год нас сильно задел. При уровне воды в Волге в 49,86 м — оголились все берега. Это привело к перебоям в работе речного транспорта, ущербу для туризма и угрозе водным биологическим ресурсам".

Как пояснил в ходе своего выступления инженер 1 категории ОПИОиА Управления АО "Татэнерго" Айрат Мардиханов, 40% стока притоков Куйбышевского водохранилища формируется за счет расходов Нижнекамской ГЭС от чего страдают регионы Средней Волги. "Либо мы срабатываем Куйбышевское водохранилище и обеспечиваем интересы Нижней Волги, но при этом имеем ситуацию прошлого года. С другой стороны, если Куйбышевское водохранилище не сливать, то страдают регионы Нижней Волги. В правилах использования Куйбышевского водохранилища четко прописано о том, что во время половодья допускается сработка до уровня 49 м БС. В первую очередь, в новых правилах мы должны обеспечить ограничение сработки во время половодья не ниже 51 отметки, — подчеркнул спикер. — Проблема с запасами снежного покрова в бассейне Волжско-Камского каскада несет глобальные риски: повторение ситуации 2019 г. и даже хуже".

"Мы выходим с инициативой по внесению изменений в Правила использования водных ресурсов Куйбышевского водохранилища об ограничении допустимой сработки до 51 м БС", — подытожил Александр Шадриков. Инициативу единогласно поддержали все участники заседания. Общепринятое решение будет направлено в Федеральное агентство водных ресурсов для последующего рассмотрения.

Представители регионов подчеркнули, что намерены поддержать интересы Средней Волги и на заседании Межведомственной рабочей группы по регулированию работы водохранилищ Волжско-Камского каскада, которое состоится 6 февраля в Москве.