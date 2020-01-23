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Футбол Спорт

"Крылья Советов" интересуются вратарем Юрием Лодыгиным

САМАРА. 23 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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ФК "Крылья Советов" проявляет интерес к вратарю "Зенита" Юрию Лодыгину, сообщает news.sportbox.ru.

По информации издания, конкуренцию самарскому клубу в борьбе за 29-летнего голкипера составляет "Оренбург". Отмечается, что Лодыгин также рассматривает варианты продолжения карьеры в Турции или Греции.

10 января россиянин покинул "Газиантеп". Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. За турецкую команду Лодыгин провел пять матчей, пропустив 10 голов.

Вратарь выступал за "Зенит" с 2013 по 2019 год. В составе петербургского клуба он стал чемпионом России и выиграл Кубок страны.

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