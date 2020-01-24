В Тольятти закрыли незаконное игорное заведение

В Автозаводском районе Тольятти сотрудники полиции закрыли незаконное игорное заведение, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Правоохранители получили оперативную информацию о функционировании подпольного казино в одном из домов на ул. 40 Лет Победы. Совместно с сотрудниками следственного комитета полицейские провели оперативные мероприятия, в результате которых полученные сведения подтвердились.

Стражами правопорядка обнаружено и изъято оборудование, с помощью которого осуществлялся выход в Интернет для получения доступа к азартным играм. Устанавливается причастность к организации незаконной игорной деятельности ранее не судимых 33-летнего мужчины и 45-летней женщины.

СУ СК России по Самарской области по материалам, собранным полицейскими, возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171.2 УК РФ "Незаконные организация и проведение азартных игр". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет".