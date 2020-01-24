Три человека пострадали в массовом ДТП в Тольятти

Утром 23 января в Тольятти произошло ДТП с участием водителя ВАЗ-2115, ехавшего по ул. Новозаводской со стороны б-ра 50 лет Октября в направлении ул. Ларина. Об этом сообщают в оперативных структурах.

По предварительным данным, в районе дома № 10 по ул. Новозаводской он столкнулся с ехавшим впереди попутным Opel Astra. От удара иномарка ударилась в попутную Lada Kalina, водитель которой остановился перед перекрестком на запрещающий сигнал светофора. После столкновения Lada Kalina врезалась в такой же попутный автомобиль, тоже остановившийся на "красный".

В аварии пострадали водители ВАЗ-2115 и Opel Astra. Им, предположительно, назначили амбулаторное лечение. Кроме того, госпитализирован пассажир "пятнадцатой".

Как пояснили в пресс-службе областного ГУ МВД, по факту ДТП ведется проверка, устанавливают обстоятельства случившегося.