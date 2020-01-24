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Облправительство Власть и политика

Энергетики оперативно решили вопрос с оплатой горячего водосовбнажения и отопления без комиссии

САМАРА. 24 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Председатель правительства региона Виктор Кудряшов в пятницу, 24 января, в своем Твиттере выразил благодарность АО "Предприятие тепловых сетей" за оперативное решение вопроса об оплате за горячую воду и отопление без комиссии.

"Благодарю ⁦@Teploenergy63 за оперативное решение вопроса об оплате за горячую воду и отопление без комиссии", — написал Виктор Кудряшов.

Далее в его сообщении указано, что компанией "Энергосбыт Плюс" которая является поставщиком тепла в дома жителей Самары, достигнута договоренность с кредитными организациями о безкомиссонной оплате услуг предприятия.

Способы оплаты без комиссии возможны:
— наличными в банкоматах Сбербанка и Почта банка;
— банковскими картами в банкоматах Промсвязьбанка;
— через прочие онлайн банки и терминалы (более 30 способов) согласно оферте платежного сервиса Квартплата 24 (https://www.kpv24.ru/pay/)

На текущий момент это онлайн банки:
Газпромбанк, ВТБ, Почта Банк, Открытие, Россельхозбанк, Альфа-Банк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Русский Стандарт, Уралсиб, Росбанк, Совкомбанк, Юникредит Банк, Тинькофф, Ак Барс, Сити, Новикомбанк, Рокетбанк, Возрождение, Солидарность, Кубань Кредит, КС Банк, МТС Банк; отделения Банка Открытие, Россельхозбанка, банкоматы Почта Банк, Банк ОТкрытие, Газпромбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк; терминалы QIWI, Элекснет, ComePay.

Напомним, министерство энергетики и ЖКХ Самарской области вмешалось в вопрос начисления комиссии при оплате коммунальных услуг за теплоснабжение. Об этом 13 января в Twitter рассказал председатель правительства региона Виктор Кудряшов.

"Министерство энергетики и ЖКХ Самарской области разбирается с этим вопросом. "ПТС" и Сбербанк дано время договориться о стоимости договора, чтобы комиссии не было. Сейчас платить за тепло без комиссии можно через банкоматы Промсвязьбанка картами любых банков или наличными во всех отделениях Почта-банка", — уточнил две недели назад Виктор Кудряшов.

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