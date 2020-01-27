Мастер получил год исправительных работ за смерть рабочего в Красноярском районе

Суд вынес приговор мастеру по ликвидации аварий и их последствий на объектах добычи нефти и газа Роману Смирнову. Его признали виновным по ч. 2 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, 10 марта 2018 г. при ликвидации прорыва нефтепровода в Красноярском районе потеряли сознание трое рабочих. Один из них — 27-летний мужчина скончался от острого отравления, двое других попали в больницу.

По версии следствия, трагедия произошла из-за нарушений трудового законодательства, должностной инструкции и положений по технике безопасности, которые допустил мастер.

Суд назначил Смирнову год исправительных работ.