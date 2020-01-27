Самарские пловцы завоевали 32 медали на чемпионате России среди спортсменов с ОВЗ

Спортсмены из Самарской области приняли участие в объединенном чемпионате России по плаванию среди спортсменов с ограничениями здоровья, который прошел в Дзержинске (Нижегородская область).

В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из 34 субъектов РФ, причем всех категорий: лица с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушением зрения и с интеллектуальными нарушениями.

Команда Самарской области завоевала 32 медали. Регион на чемпионате представляли спортсмены из Самары Яна Костина, Вячеслав Ленский, Василий Беляев, Альбина Петрукович, Татьяна Безногова, Константин Ганечкин, Кирилл Пульвер, Марина Запевалова, Андрей Буков, Анастасия Викулова, из Тольятти Сергей Сухарев, Егор Щевелев, Иван Цыпленков, Дмитрий Ксенофонтов, Ольга Потешкина, а также Елизавета Тимонина из Отрадного.

Тренеры спортсменов: Лариса Олейникова, Николай Яськов, Анжелика Матвеева, Галина Сухарева, Сергей Иванов, Елена Белкова, Андрей Буков.

Сергей Сухарев (класс S7) завоевал три золотых медали (дистанции 50 и 100 метров вольным стилем, 200 метров комплексным плаванием), серебро (50 м баттерфляем) и бронзу (100 м на спине).

Яна Костина (класс S1) - два золота (100 м на спине, 50 м на спине), два серебра (50 м вольный стиль, 200 вольный стиль в объединенном классе s1 - s2).

Кирилл Пульвер (класс S6) выиграл три серебряных медали (100 м и 400 м вольным стилем, 200 м комплексным плаванием).

Иван Цыпленков (класс S2) получил серебро (50 м брассом) и бронзу (100 м вольным стилем).

Вячеслав Ленский (класс S6) - серебро (100 м на спине), две бронзы (100 м и 400 м вольным стилем).

Егор Щевелев (класс S6) - бронза (50 м вольным стилем).

Самарские спортсмены дважды взяли бронзу в эстафетном плавании 4×50 вольным стилем и 4×50 комбинированная. В эстафете вольным стилем призерами стали Иван Цыпленков, Вячеслав Ленский, Кирилл Пульвер и Егор Щевелев, а в комбинированной эстафете - Вячеслав Ленский, Василий Беляев, Кирилл Пульвер, Дмитрий Ксенофонтов.

Елизавета Тимонина (класс S8) была четвертой на дистанции 400 м вольным стилем, также четвертой на дистанции 100 м брассом стала Марина Запевалова (класс SB9). Константин Ганечкин (класс S6) был шестым на дистанции 50 м баттерфляем. Альбина Петрукович (класс S9) стала седьмой на дистанции 400 м вольным стилем. Татьяна Безногова (класс S10) была восьмой на дистанции 400 м вольным стилем.

В общекомандном зачете среди лиц с ПОДА Самарская область заняла 7 место.

В чемпионате среди ЛИН Ольга Потешкина (класс S14) получила серебро (100 м баттерфляем) и три бронзы (200 м вольным стилем, 200 м комплексным плаванием, 100 м на спине).

По итогам чемпионата среди ЛНЗ Андрей Буков (класс S13) завоевал две золотых медали (50 м и 100 м баттерфляем) и серебро (50 м вольным стилем).

Анастасия Викулова (класс S11) - два серебра (50 м и 100 м баттерфляем) и три бронзы (400 м вольным стилем, 200 м комплексным плаванием и 50 м брассом).