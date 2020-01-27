В регионе пройдет Совет ПФО по развитию детско-юношеского спорта и физкультуры

В понедельник, 27 января, состоялось очередное заседание рабочей группы по подготовке совещания Совета при полномочном представителе президента РФ в ПФО, которое будет посвящено вопросу развития детско-юношеского спорта и физической культуры в Приволжском федеральном округе.

Заседание в режиме видеоконференцсвязи провели губернатор Самарской области, сопредседатель рабочей группы Дмитрий Азаров и заместитель полпреда в ПФО, сопредседатель рабочей группы Олег Машковцев.

Помимо представителей субъектов ПФО, в состав рабочей группы вошли представители федеральных органов исполнительной власти, Совета Федерации, Государственной думы РФ, министерства просвещения, Российского студенческого спортивного союза и Всероссийской федерации школьного спорта.

Местом проведения совещания Совета, на котором регионы обменяются передовым опытом по развитию детско-юношеского и массового спорта, определена Самарская область. Его решено провести в конце февраля этого года на территории технопарка "Жигулевская долина" в Тольятти.

Подготовка к мероприятию находится в активной фазе: прорабатываются организационно-технические, логистические и программно-содержательные вопросы. В рамках подготовки к совещанию Совета правительством Самарской области проведен анализ деятельности регионов ПФО по развитию физкультуры среди детей и молодежи.

Особое внимание уделялось нормативно-правовому регулированию сферы физкультуры и спорта, организации межведомственного взаимодействия, развитию физической культуры среди детей и молодежи по месту жительства и в образовательных учреждениях, реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", а также системе спортивной подготовки в регионах ПФО, кадровому обеспечению сферы, состоянию и развитию инфраструктуры.

Дмитрий Азаров подчеркнул: обмен опытом, лучшими передовыми практиками и дальнейшее их распространение- это и есть основная цель проведения совещания Совета ПФО по развитию физкультуры и спорта, поэтому крайне важно, чтобы все субъекты округа представили полную информацию о том, как эта работа выстроена на их территории.

"В целом можно отметить, что в каждом регионе ПФО проводится серьезная и системная работа. В этой сфере накоплен огромный опыт, сложились свои механизмы и подходы к решению поставленной задачи. Считаю, что анализ региональных практик, обмен опытом даст новый импульс развитию детского и массового спорта, - обратился к коллегам Дмитрий Азаров. - Прошу все регионы изучить предлагаемые информационно-аналитические материалы, оперативно представить недостающие данные, высказать предложения и замечания в проект доклада и проект протокольных решений по итогам заседания рабочей группы".

"Хочу поблагодарить всех членов рабочей группы, направивших материалы, и особенно редакционную группу из Самарской области, которая провела огромную работу по изучению поступивших материалов, выявлению проблем и подготовке предложений для Совета", - отметил Олег Машковцев. Он подчеркнул, что работа над документом будет продолжена вплоть до заседания Совета.

Также на заседании рабочей группы обсудили подготовку к баскетбольному турниру ПФО в формате 3×3, который состоится накануне проведения заседания Совета. На данный момент материально-техническая база для проведения турнира полностью готова, сформирован судейский корпус, идет комплектование команд - участниц турнира.