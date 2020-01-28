16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Антон Зиньковский об интересах "Лилля": "мне или в клуб никто не звонил" "Крылья Советов" одержали победу в товарищеском матче с чешским клубом "Богемианс" "Крылья Советов" интересуются вратарем Юрием Лодыгиным ФК "Чертаново" интересуется полузащитником "Крыльев Советов" Денисом Якубой В первом контрольном матче "Крылья Советов" обыграли "Спартак" из Юрмалы

Футбол Спорт

Антон Зиньковский об интересах "Лилля": "мне или в клуб никто не звонил"

САМАРА. 28 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 39
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Полузащитник самарских "Крыльев Советов" Антон Зиньковский прокомментировал информацию о возможном отъезде во Францию, пишет sportsdaily.ru.

Напомним, что в декабре прошлого года сообщалось, что игроком интересуется "Лилль".

"Во время трансферного окна таких новостей много, — рассказал Зиньковский. — На большинство не стоит обращать внимания, если нет какой-то конкретики. Не исключено, интерес "Лилля" действительно был. Но мне или в клуб никто не звонил. Поэтому рассуждать не о чем. Вот если бы поступило официальное предложение, тогда бы задумался. Попробовать себя в Европе интересно. Но знаете, во Франции меня больше привлекает ПСЖ. Хотя, конечно, это совсем другой уровень. Возможно, начинать лучше как раз с таких команд, как "Лилль".

Гид потребителя

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2