Антон Зиньковский об интересах "Лилля": "мне или в клуб никто не звонил"

Полузащитник самарских "Крыльев Советов" Антон Зиньковский прокомментировал информацию о возможном отъезде во Францию, пишет sportsdaily.ru.

Напомним, что в декабре прошлого года сообщалось, что игроком интересуется "Лилль".

"Во время трансферного окна таких новостей много, — рассказал Зиньковский. — На большинство не стоит обращать внимания, если нет какой-то конкретики. Не исключено, интерес "Лилля" действительно был. Но мне или в клуб никто не звонил. Поэтому рассуждать не о чем. Вот если бы поступило официальное предложение, тогда бы задумался. Попробовать себя в Европе интересно. Но знаете, во Франции меня больше привлекает ПСЖ. Хотя, конечно, это совсем другой уровень. Возможно, начинать лучше как раз с таких команд, как "Лилль".