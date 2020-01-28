В Самаре появятся граффити с изображением трех героев войны

В Самаре на фасадах домов, отремонтированных по региональным программам капремонта, появятся муралы, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает tass.ru.

Так, Фонд капитального ремонта Самарской области нарисует граффити с изображением трех героев войны: народного артиста СССР Михаила Пуговкина, летчицы Ольги Санфировой и передовика советского авиастроения Дмитрия Ворфоломеева.

Акцию "Портрет памяти" в 2018 г. запустила Ассоциация региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов при поддержке Минстроя России. Суть проекта — в создании граффити на фасадах многоквартирных домов с изображением выдающихся людей и их подвигов. Финансовая поддержка проекта осуществляется за счет спонсорских средств, взносы на капремонт для этих целей не используются.

Сегодня в Самаре уже есть граффити, посвященное герою Великой Отечественной войны летчику Александру Мамкину.