Банк "Открытие" обновил логотип

Банк "Открытие" представил общественности обновленный логотип — простой, сбалансированный и подчеркивающий технологичность кредитной организации. Обновленный логотип уже используется в новой рекламной кампании банка, стартовавшей 6 января 2020 года, а также в других коммуникациях.

Обновленный логотип имеет преемственность с предыдущей версией — банк не строит бренд с нуля и сохранил визуальную узнаваемость "Открытия". Рестайлинг логотипа выполнен дизайнерами банка. За основу была взята гарнитура новых шрифтов банка, использующихся в рекламных коммуникациях. Благодаря сокращению количества шрифтов в рекламных макетах улучшится визуальная целостность и общая считываемость информации.

По результатам опросов новый логотип воспринимается более современным и надежным, вызывает доверие и желание воспользоваться услугами банка. Начертание шрифта обновленного логотипа соответствует глобальным трендам в экономике и социокультурной сфере — упрощению, выравниванию баланса, технологичности. Это полностью поддерживает ключевую идею "Открытия" как надежного банка нашего времени.

"Наш банк пережил фундаментальные изменения. За два года мы прошли огромный путь, который другие проходили за десятилетие. Летом 2019 года мы представили рынку наше новое позиционирование. В основу новой концепции легли два ключевых элемента — надежность и стремление становиться лучше день ото дня. Мы также выбрали амбассадора бренда — Василия "Басту" Вакуленко, который отвечает этим критериям. За полгода (с момента запуска нового позиционирования и первой имиджевой рекламной кампании) исследования показали значительный рост узнаваемости бренда — значит, аудитория принимает и понимает нашу стратегию. Теперь пришло время финального аккорда этих изменений — мы обновили логотип, который не менялся уже 5 лет. Это станет восклицательным знаком в нашей коммуникации с рынком. Новая рекламная кампания банка в январе стартовала уже с новым логотипом", — прокомментировал Евгений Сидоров, руководитель блока маркетинга и коммуникаций банка "Открытие".

Некоторое время два логотипа банка "Открытие" будут существовать одновременно, новый постепенно заменит старый. Действующие маркетинговые материалы или другие носители, где есть старый логотип, будут использоваться до тех пор, пока они не закончатся или не наступит износ. Вывески в отделениях будут меняться по мере износа и наступления плановой даты замены. Таким образом ребрендинг не потребует от банка никаких дополнительных затрат. До конца 2020 года логотип обновится в ключевых рекламных каналах. Логотипы дочерних компаний — УК "Открытие", "Открытие Брокер", НПФ "Открытие", "Открытие Факторинг" — также будут выполнены в новой стилистике.