Депутата гордумы Чапаевска подозревают в организации заказного убийства мужа

В Самарской области возбудили уголовное дело в отношении 44-летней депутата городской думы Чапаевска и ее 40-летней знакомой. Их подозревают в организации заказного убийства. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, подозреваемая решила вместе со знакомой организовать убийство мужа, чтобы получить совместно нажитое имуществом и его деньги.

20 января в кафе женщины предложили некоему Дмитрию совершить убийство за 400 тыс. рублей. Мужчина согласился и получил информацию о месте проживания, пребывания и работы потерпевшего, а также о его автомобиле.

27 января заказчицы передали предполагаемому киллеру, который действовал в рамках оперативного эксперимента, аванс — 200 тыс. рублей. После передачи денег подруг задержали сотрудниками УФСБ России по Самарской области.

Во время допроса женщины отказались от дачи показаний. Скоро им должны избрать меру пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.