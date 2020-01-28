В ОДО покажут спектакль "Вход только для женщин"

В самарском Окружном доме офицеров 4 марта покажут спектакль-шоу театра "Огни Москвы" - "Вход только для женщин" (16+). По сюжету офицер спецназа, бандит, музыкант и обанкротившийся бизнесмен пытаются наладить жизнь, став участниками элитного мужского стриптиз-шоу.

"Никто из них раньше ничем подобным не занимался, им страшно и смешно одновременно, но это их последний шанс получить возможность зарабатывать хорошие деньги. Пока четверо закомплексованных мужиков научатся более или менее правильно двигаться и при этом скидывать одежду, зал задохнется от смеха. Финал этой необычной истории - феерическое шоу, несущее заряд эмоций, накал страстей и безумную любовь к женщине", - анонсируют организаторы.

Цена билетов от 400 рублей. Приобрести их можно по ссылке: http://online.koncertsamara.ru/choose-seats/27769/0.