После критики Александра Хинштейна Григорий Лекарев уходит с поста замминистра труда

Уроженец Самары Григорий Лекарев уходит с поста заместителя министра труда и социальной защиты РФ, сообщает портал asi.org.ru, опубликовавший его интервью по итогам 10 лет работы на этом посту.

Напомним, ранее Лекарева публично критиковал депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн. Парламентарий ставил вопрос об отставке замминстра труда в том числе перед новым премьер-министром Михаилом Мишустиным.

По словам Александра Хинштейна, Лекарев в частности несет ответственность за проблемы с освидетельствованием на инвалидность, которые возникают после недавних нововведений минтруда. Вопросы у депутата вызывала приватизация крупнейшего в России предприятия по производству протезов и технических средств реабилитации — Московского протезно-ортопедического предприятия.

Также депутат называл Григория Лекарева "покровителем-подельником" главы Самарского областного бюро медико-социальной экспертизы Дмитрия Драча, бывшего фигурантом уголовного дела о хищении 200 млн руб. при покупке недвижимости для нужд бюро.

44-летний Григорий Лекарев — сын экс-депутата Госдумы, бывшего директора управления спортивных сооружений Федерации профсоюзов Самарской области Веры Лекаревой. Он окончил Самарский государственный медицинский университет по специальности "лечебное дело", затем Дипломатическую академию МИД России по направлению "международные отношения".

В 2000-2001 гг. работал помощником депутата Госдумы, в 2001-2002 заместителем генерального директора по перспективному развитию ОАО "Самарский деловой мир". Компания впоследствии стала собственником самарского стадиона "Буревестник", принадлежавшего профсоюзам. В 2005-2008 гг. - исполняющий обязанности вице-президента, советник президента ОАО "Коммерческий Банк "Солидарность". Структуры бывшего президента банка Михаила Калмыкова фигурируют в уголовном деле о хищении, при покупке недвижимости для бюро медико-социальной экспертизы.

В 2008-2009 - помощник министра здравоохранения и социального развития РФ, 2009-2012 - директор департамента по делам инвалидов Минздрава, 2012-2015 - директор департамента по делам инвалидов Министерства труда и социальной защиты РФ, с 30 июня 2015 г. назначен заместителем Министра труда и социальной защиты.