Молодого тольяттинца подозревают в ограблении магазина

В Тольятти сотрудники полиции задержали 19-летнего местного жителя, подозреваемого в ограблении магазина, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

При патрулировании Центрального района патрульным ППСП поступила информация, что в одном из торговых павильонов на ул. Горького, неизвестный мужчина открыто, с применением физического насилия, не опасного для жизни и здоровья, похитил из кассы 10 тыс. рублей. В кратчайший срок ближайший экипаж прибыл на место происшествия. Полицейские опросили 51-летнюю женщину-кассира и очевидцев произошедшего. Потерпевшая рассказала, что раньше уже видела злоумышленника — он покупал у них продукты, описала его внешность и одежду.

Стражи правопорядка передали информацию в дежурную часть и приступили к розыску злоумышленника. На соседней улице полицейские обратили внимание на молодого человека, внешне схожего с разыскиваемым. Увидев патрульный автомобиль, он попытался убежать, но был оперативно задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса 19-летний местный житель, ранее судимый за кражу, признал вину в содеянном. Похищенные деньги у него изъяты и возвращены потерпевшей.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 161 УК РФ "Грабеж". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. В настоящее время полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности злоумышленника.