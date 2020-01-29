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Строительство Строительство и недвижимость

Вместо аварийных двухэтажек в Кировском районе хотят построить развлекательный центр

САМАРА. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В границах улиц Свободы, Каховской, Победы и пр. Кирова в Самаре может появиться крупный офисно-торговый и развлекательный центр, сообщает пресс-служба правительства региона. В ходе заседания Совета по улучшению инвестиционного климата в Самарской области такой проект представил руководитель компании "Рубин" Дмитрий Ртищев.

На площадке, где планируется возвести новый ТРЦ, находятся аварийные двухэтажные дома. Их жители уже расселены.

По словам главы города Елены Лапушкиной, проект важный и его воплощение в жизнь назрело уже давно, однако по ряду вопросов администрация Самары пока не нашла компромисса с инвестором. Губернатор поручил в течение месяца провести необходимые встречи с руководством компании, а также вынести проект на общественное обсуждение. И уже затем повторно рассмотреть его на заседании регионального инвестсовета.

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