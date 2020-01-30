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Футбол Спорт

Александр Соболев: "Благодаря выступлению за "Крылья Советов" моя мечта стала реальностью"

САМАРА. 30 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Форвард "Крыльев Советов" Александр Соболев прокомментировал свой переход в московский "Спартак".

"В первую очередь хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня. Тренерский штаб, руководство и сотрудников клуба, а также отдельно самарских болельщиков. Благодаря всем вам, я смог добиться высшей цели любого российского футболиста — вызова в сборную. Понимаю, что это был аванс в моей футбольной карьере. Благодаря выступлению за самарский клуб моя мечта стала реальностью. Мне еще много предстоит работать, чтобы в дальнейшем заслужить доверие главной команды страны. И я благодарен "Крыльям", что у меня появился такой шанс", — сказал Соболев.

В свою очередь председатель совета директоров ФК Александр Фетисов отметил, что на заседании совета было принято решение о платной аренде Александра Соболева в "Спартак" до конца сезона с опцией последующего выкупа. При этом учитывалось желание игрока, он просил отпустить его в топ клуб. "Мы исходили из всех обстоятельств, в том числе из интересов нашего клуба. "Спартак" сделал нам достойное предложение, которое в данный момент нас устроило. Еще раз хочу поблагодарить Александра за работу в нашем клубе и пожелать ему удачи и успехов", — заключил Александр Фетисов.

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