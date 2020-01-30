На место Александра Соболева в "Крыльях Советов" могут подписать другого форварда

В ФК "Крылья Советов" возможно появление нового нападающего после перехода Александра Соболева в московский "Спартак". Об этом rsport.ria.ru рассказал председатель совета директоров клуба Александр Фетисов.

"В настоящий момент в составе нашей команды есть два форварда - Деян Радонич и Егор Голенков. Как показал первый сбор, они находятся в хорошей форме, - сказал Фетисов. - В то же время мы рассматриваем предложения игроков атакующего плана. Если будут интересные кандидатуры, то возможно появление новых нападающих. Мы постоянно работаем над усилением состава. Не сегодня-завтра два потенциальных новичка пройдут медосмотр и присоединятся к команде. Вся информация о тренировочном сборе и новичках команды будет оперативно размещаться на клубном сайте".

Напомним, ранее сообщалось, что столичный "Спартак" арендовал нападающего "Крыльев Советов" Александра Соболева до конца сезона с правом последующего выкупа.