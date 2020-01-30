В авиационном техникуме еще одного преподавателя заподозрили во взяточничестве

В Самаре возбудили уголовное дело в отношении преподавателя техникума, подозреваемой по ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, в декабре 2019 г. подозреваемая получила от студента взятку - подарочный сертификат в парфюмерный магазин на 12 тыс. руб. - за проставление зачетов по английскому языку без проверки знаний.

По данным областного ГУ МВД, подозреваемой 39 лет; а ранее в аналогичных преступлениях заподозрили еще двух преподавателей того же учебного заведения.

Напомним, по версии следствия, 16 декабря преподаватель физкультуры Самарского техникума авиационного и промышленного машиностроения им. Д.И.Козлова получил от студента на свою банковскую карту 14,6 тыс. руб. за зачет, а 24 декабря преподаватель иностранных языков получила 12 тыс. руб. за аналогичную "услугу".

Расследование уголовного дела продолжается.