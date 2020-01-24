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Преступления Происшествия

Двух преподавателей авиационного техникума подозревают в получении взяток

САМАРА. 24 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Следственным отделом по Промышленному району Самары СК РФ возбуждены уголовные дела о получении взяток в отношении 47-летней преподавателя иностранных языков и 33-летнего преподавателя физкультуры ГБПОУ СО "Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения им. Д.И.Козлова", об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Промышленного района.

Следствием установлено, что 16 декабря преподаватель физической культуры получил от студента группы ТМ-4 через банкомат на свою банковскую карту 14,6 тыс. за проставление зачета без его фактического проведения нескольким обучающимся. А 24 декабря преподаватель иностранных языков получила 12 тыс. руб. за проставление студентам зачета по своему предмету.

Постановления о возбуждении уголовных дел проверены прокуратурой Промышленного района и признаны законными и обоснованными.

Сейчас по возбужденным уголовным делам проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.

Расследование данных уголовных дел находится на контроле прокуратуры Промышленного района.

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