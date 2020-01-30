В Самарской области приступили к ремонту аварийных мостов

В Самарской области в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", инициированного президентом страны Владимиром Путиным, будут отремонтированы три аварийных моста.

Дополнительные средства на ремонт выделены из федерального бюджета. Отметим, что в настоящее время по реализации национального проекта Самарская область входит в десятку лидеров среди всех регионов страны.

В перечень объектов 2020 года включена реконструкция двух мостов через канал в Богатовском районе, расположенных на въезде в села Аверьяновка и Арзамазцевка, и капитальный ремонт моста через реку Сарбай на автомобильной дороге "Урал" - Муханово в Кинель-Черкасском районе.

Работы на объектах были начаты в конце декабря, сразу после заключения государственных контрактов с министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

Глава региона Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что Самарская область не собирается снижать темпы реализации дорожного нацпроекта. "Но очень важно, чтобы каждый рубль был потрачен с умом, был направлен на создание устойчивого транспортного сообщения между нашими городами, повышение качества автомобильных дорог", - подчеркивал губернатор.

Так, в Богатовском районе представители подрядной организации уже произвели демонтаж обоих мостов и начали строительство новых. Согласно проекту, на въезде в село Арзамасцевка будет построен мост балочного типа (из железобетонных балок) с двумя полосами движения. Также будет построен тротуар для пешеходов, установлено барьерное и перильное ограждения, появятся новые дорожные знаки и разметка. Протяженность участка реконструкции составляет 116 метров, в том числе самого моста 20 метров. В настоящее время ведутся работы по устройству свай нового моста.

На въезде в село Аверьяновка конструкция моста будет другой. Проектом предусмотрено устройство монолитной плиты с двумя полосами движения, также запланированы строительство тротуара и устройство технических средств безопасности дорожного движения. Протяженность участка реконструкции - 195 м, в том числе моста - 17 м. Приступить к основным строительным работам в подрядной организации планируют в начале февраля.

Согласно государственному контракту, реконструкция мостов в Богатовском районе должна быть завершена до 1 июля 2020 года.

По словам главы поселения Арзамасцевка Владимира Марчука, ремонта мостов жители сел ждали давно. "Мост в селе Арзамасцевка не ремонтировался с 1982 года, он был ветхим, мост в Аверьяновке тоже рассыпался. Их реконструкция будет способствовать комплексному развитию сельских территорий. В Арзамасцевке сейчас проживает 500 человек, в Аверьяновке - 400. В селах находятся социально значимые объекты - школы, фельдшерский пункт, работает сельский производственный кооператив. Мы вместе с общественниками сельских поселений, которые разбираются в строительстве, следим за ходом ремонтных работ, контакт с подрядной организацией налажен еще на этапе поиска жилья на период строительства", - говорит он.

В рамках капитального ремонта моста через реку Сарбай в Кинель-Черкасском районе подрядной организацией обустроена временная объездная дорога, начат демонтаж балок подлетного строения. Проектом предусмотрено уширение мостового сооружения и увеличение количества балок с 6 до 8, устройство лестничных сходов, строительство пешеходного тротуара, оборудование техническими средствами безопасности дорожного движения. Общая протяженность объекта капитального ремонта - 250 м, в том числе моста 56 м. Срок завершения работ по государственному контракту - 15 октября.

В рамках национального проекта в 2020 году также начаты работы по реконструкции мостового перехода через реку Сок, расположенного на автомобильной дороге Волжский - Курумоч - "Урал". Средства федерального бюджета на этот объект поступили в целях реализации капиталоемких проектов в регионе. Вчера на реке установлена баржа-площадка, которая обеспечит технологический проезд специализированной техники для строительства русловой опоры нового моста. В ближайшее время на барже появятся буровая установка и бетононасос.

"С их помощью будет произведено устройство свай - фундамента опоры. Когда фундамент будет готов, мы приступим к устройству тела русловой опоры. Согласно проекту, мост будет состоять из пяти опор, четыре из которых будут располагаться в береговой части реки Сок, одна - в русле реки", - говорит заместитель директора подрядной организации ООО "Самаратрансстрой" Алексей Зотов.

Согласно государственному контракту, до 1 октября 2021 года подрядной организации предстоит выполнить строительство мостового перехода с подходами общей протяженностью 2 км параллельно существующему с двумя полосами движения.

Строительство дополнительного моста через реку Сок поможет ликвидировать "узкое горлышко" на выезде с Красноглинского шоссе на региональную и федеральную сеть автодорог.