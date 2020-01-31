В Самаре открывается пункт оцифровки писем и фотографий участников Великой Отечественной войны

В Самаре 4 февраля в 11:00 по адресу ул. Шостаковича, д. 7 открывается пункт оцифровки фотографий и фронтовых писем участников Великой Отечественной войны в рамках проекта Министерства обороны Российской Федерации "Дорога памяти".

Мероприятие станет логичным продолжением расширенного заседания региональной Общественной палаты (ОПСО) под председательством Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, посвящённого подготовке и проведению Года памяти и славы в честь 75-летия Великой Победы. Напомним, 28 января 2020 г. в нём приняли участие Почётные граждане области, ветераны, общественники, волонтёры, а также представители ветеранских и молодёжных организаций губернии.

Проект "Дорога памяти", реализуемый Министерством обороны Российской Федерации в соответствии с утверждённым Президентом России В. В. Путиным перечня поручений по совершенствованию мер, направленных на увековечение памяти погибших при защите Отечества, в губернии также будет курироваться Общественной палатой Самарской области. Здесь работу ОПСО как регионального партнёра проекта "Дорога памяти" возглавит заместитель председателя палаты Павел Покровский.

"Дорога памяти" — это общедоступная единая база данных о каждом участнике Великой Отечественной войны. Проект ляжет в основу создания крупнейшего памятника с именами и портретами героев Великой Отечественной войны на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот", где к 75-летию Великой Победы строится Главный храм Вооружённых Сил России как символ духовности русского воинства, поднимающего меч только для защиты своего Отечества. К храмовому комплексу будет проложена дорога памяти — мемориал, увековечивающий миллионы имён участников войны, отчаянно сражавшихся за Родину. Именные записи, дополненные портретами, навсегда останутся в сердцах соотечественников и потомков. Для выполнения этой задачи предстоит огромная работа по переносу единой базы данных об участниках Великой Отечественной войны на крупнейший мемориал войны.

Уже сегодня каждый желающий может добавить информацию о своём родственнике в галерею "Дорога памяти", которая объединит десятки миллионов фотографий фронтовиков и работников оборонных предприятий, партизан и жителей блокадного Ленинграда, тружеников тыла и военных корреспондентов, всех, кто самоотверженно сражался и трудился в годы Великой Отечественной войны, защищая родную землю от фашистских полчищ. Раздел "Дорога памяти" на сайте Минобороны (портал "Память народа") ждёт бесценные фотографии и материалы.

В рамках проекта "Дорога памяти" по всей России открываются пункты приёма фотографий героев-фронтовиков. На открытие такого пункта в Самаре 4 февраля 2020 года приглашён советский танкист, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза В. И. Чудайкин, который принесёт фотографии своих сослуживцев, чтобы оцифровать и добавить их в общую базу данных. Также пункт посетят другие участники и ветераны войны с фронтовыми письмами и документами, дети и внуки участников войны, юнармейцы и курсанты, жители и гости города. После оцифровки все их материалы будут переданы в мультимедийный музейный комплекс в главном храме Вооружённых Сил Российской Федерации.

"Сохраним родные лица Победы" — девиз акции "Дорога памяти" по сбору фотографий, документов и материалов!

Предлагаем жителям Самарской области принять участие в патриотической акции на сайте Минобороны (портал "Память народа") или в пункте оцифровки писем и фотографий по адресу г. Самара, ул. Шостаковича, д. 7, и поучаствовать в создании священного места, где судьбы героев Великой Отечественной войны будут увековечены, а их имена навсегда запечатлены на мемориале "Дорога памяти".