Кто и как управляет водой в Самаре

Коммунальные услуги дают не только чувство комфорта, но еще и чувство защищенности: образно говоря, "управляющие водой" продают не воду, а безопасность. В связи с этим они просто обязаны постоянно информировать потребителей о своей деятельности. ООО "Самарские коммунальные системы" (СКС) — единственный поставщик услуг водоснабжения и водоотведения для столицы губернии — рассказал "ВН" об итогах 2019 года и планах на 2020 год.

Важные вехи

Самарский рынок ЖКХ среди российских городов-миллионников не выделяется какой-то особой проблематикой, она типична для мегаполисов, сетевое хозяйство которых сдали в эксплуатацию в 60-70-х годах прошлого века, да так с того времени и не модернизировали. Впрочем, справедливости ради надо сказать, что в Самаре ситуация лучше, чем в некоторых других городах, где аварийное и изношенное ЖКХ "кошмарит" граждан. Дело в том, что в отечественную отрасль не вкладывали серьезных средств с конца 80-х годов, лишь удерживая ее от развала. Так, глава региона Дмитрий Азаров на стратегической сессии по вопросам ЖКХ назвал сильный износ коммунального хозяйства одной из основных проблем и призвал к созданию благоприятных условий для частных инвестиций.

И 2019 год стал для рынка ЖКХ Самары судьбоносным, — в отрасли появилась концессия. Централизованные системы холодного водоснабжения и водоотведения Самары были переданы в концессию ООО "Самарские коммунальные системы" на 28 лет — до 2047 года. В этот период СКС предстоит инвестировать 20,63 млрд руб., 47% из них — в строительство новых объектов и 53% — в реконструкцию существующих.

Важно: все имущество, которым СКС управляет до 2047 года, и реконструированное, и вновь создаваемое в рамках инвестпрограммы, останется в городской собственности.

Знаменательно, что событие совпало со знаковым юбилеем: самарскому водоотведению исполнилось 110 лет. Безусловно, не все сетевое хозяйство Самары сейчас в возрасте Мафусаила, отнюдь. Массовое строительство сетей водоснабжения и водоотведения велось в 70-е годы прошлого века. Но они уже выработали свой ресурс. В СКС историческую дату отметили по-трудовому — приступили к реализации нового этапа реконструкции городских канализационных сооружений (ГОКС). Ранее была выполнена замена воздуходувок, реконструирована часть аэротенков, отстроены иловые насосные станции и внедрена автоматическая система управления аэротенками. С началом действия концессионного соглашения приступили к реализации комплекса мероприятий по доочистке сточных вод от биогенных элементов, строительству зданий, мехрешеток. Мероприятия входят в федеральную программу "Оздоровление Волги" и рассчитаны до 2024 года.

К слову, СКС являлись арендатором городских систем водоснабжения и водоотведения в Самаре с 2012 года. Результат? Аварийность городской системы водоснабжения за период 2013–2018 гг. снизилась почти в полтора раза, что существенно лучше аналогичного показателя по России! Число засоров городской системы водоотведения за тот же период сократилось еще больше — в 2,2 раза. Соответственно сократились и потери воды — с 28% в 2013 г. до 17% в 2018 г. — почти в 1,7 раза! Мероприятий инвестиционной программы выполнено на 2,2 миллиарда рублей, производственной программы (капитальный ремонт) — на 2,3 миллиарда. Причем большинство проведенных мероприятий никак нельзя отнести к разряду "латания дыр" — это внедрение самых новых технологий и оборудования, работа на перспективу.

Можно ли пить воду из крана

Вопрос столь традиционный для самарцев, сколь и риторический, однако в свете повышенных потребительских ожиданий от прихода инвестора вновь активно обсуждаемый в новом 2020 году.

Самое главное: вся вода, которая подается с насосно-фильтровальных станций в магистральные водопроводы, безопасна. Ее качество, помимо мониторинга специалистами СКС, контролируется Роспотребнадзором.

И даже этой зимой, в аномально теплых условиях, которые сильно повлияли на цвет волжской воды, жителям питьевая вода подается абсолютно безопасной.

Однако не вся вода в городе одинаковая. Вода в Самарский, Ленинский, Железнодорожный, Октябрьский, Советский, Кировский и Промышленный районы подается из поверхностного источника — Волги. Она изначально мягкая и не требует дополнительного умягчения. В Куйбышевский, Красноглинский и часть Кировского района вода подается из подземных источников, скважин, и имеет повышенную минерализацию.

В интернете можно найти статьи, уверяющие, что употребление такой воды может привести к каким-то заболеваниям. Но специально проведенный анализ данных Министерства здравоохранения Самарской области никаких всплесков заболеваний в данных районах не выявил. Конечно, повышенная минерализация приносит неудобство жителям. Для того чтобы полностью исключить влияние такой воды на организм человека, ее надо просто прокипятить. Но вот исключить ее вредное влияние на бытовые приборы можно только специальным умягчением. Именно станцию умягчения воды и должны были построить в конце 90-х годов в Куйбышевском районе, когда строили НФС-3, но что-то не сложилось. Сейчас чтобы ее построить, нужны огромные финансовые вливания, причем за счет тарифа или каких-то специальных, пока несуществующих программ. Готовы ли те, кто получают сегодня мягкую воду, платить больше для того, чтобы в Куйбышевском районе вода стала лучше?

СКС предлагают не ставить в тупик потребителя, задавая этот вопрос, а решить проблему другим способом: вести воду из Студеного оврага, с НФС-2, в Красноглинский и в Куйбышевский районы. Сейчас проектирование двух водоводов в Красноглинский район уже близится к завершению, в этом году планируется начать строительство. Кроме того, стартовали проектные работы по строительству водоводов в Куйбышевский район.

Кто воде хозяин

Результаты анализа воды по пяти наиболее важным параметрам публикуются на корпоративном сайте СКС в режиме ежедневного мониторинга.

Будем справедливы: со своих станций водоподготовки СКС отправляет воду действительно пригодную для питья, соответствующую по своим параметрам документу "СанПиН — Санитарные правила и нормы 2.1.4. 1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества". Иного и быть не может — контроль здесь многоступенчатый и жесткий, в том числе и Роспотребнадзора. Но на вводе в дом заканчивается ответственность за качество воды СКС и начинается ответственность вашей УК. И ухудшение качества воды в вашей квартире может быть связано и с тем, как эксплуатируются внутридомовые водопроводные сети. Например, если в подвале прогнили трубы, или сантехник недавно проводил ремонтные работы и не промыл систему, то, естественно, вода из крана будет идти загрязненная. "Качество воды зависит и от добросовестной работы коммунальных служб, и от профессионализма нанимаемых слесарей, и от того, меняются ли трубы внутри дома," — говорят специалисты СКС. Так что, за качество воды, текущей из квартирного крана, сегодня отвечают управляющие компании (УК) и ТСЖ, которые контролируются муниципальными властями. Такая вот коллективная ответственность. Она предполагает еще и активного, грамотного потребителя, который впишет в годовой план работы своей УК соответствующие мероприятия.

Однако перечень "управляющих водой" в Самаре не будет полным, если не отметить еще двух важнейших участников — муниципальные власти Самары и правительство Самарской области. Так, тарифы на воду формируются исходя из утвержденной муниципалитетом инвестпрограммы: что и где модернизировать, построить, обновить. А департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области, проверив на экономическую и правовую обоснованность, — узаконивает. Таким образом, основная причина уже анонсированного повышения тарифов на воду в 2020–2021 году — включение в тариф инвестиционной надбавки в соответствии с принятой городской Думой Самары инвестиционной программой по модернизации систем водоснабжения и водоотведения, которую СКС будут реализовывать. Иного источника по современному законодательству, кроме тарифа, нет. То, что остается в собственности города, должно быть построено на средства жителей.

Инвестиционная эффективность

СКС намерены планомерно переходить от пожарного латания водопроводных сетей, как было раньше, до их прихода в отрасль, к системе эффективной их эксплуатации, внедрению инновационных технологий.

Какие же средства компания успела вложить в "коммуналку" за полгода уже в качестве концессионера? Инвестиционная программа на вторую половину 2019 года составила 500 млн рублей. Основные работы проводились по автоматизации канализационных и подкачивающих насосных станций, велись проектные работы по доочистке воды, по адресной замене сетей.

А как выглядит перспективная повестка на 2020 год? По словам директора ООО "Самарские коммунальные системы" Владимира Бирюкова, продолжится проектирование и начнется строительство системы механической и биогенной очистки, ультрафиолетовой обработки на ГОКС: "Это огромный объем работы, который продолжится до 2023 года. Появятся два больших водовода на Красную Глинку. Будут полностью автоматизированы насосные станции. Надеюсь, начнется реализация и проекта водоснабжения Куйбышевского района. Продолжим замену изношенных сетей по тем местам, где сегодня максимальное число аварийных ситуаций".