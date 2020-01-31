Малыши из Тольятти показали, как уберечь елочки от новогодней вырубки

В тольяттинском культурном центре "Автоград" прошла торжественная церемония награждения победителей экологического конкурса "Елочка, живи!" Мероприятие организовал фонд "Новое поколение" в сотрудничестве с ГК "ЭкоВоз".

Участники конкурса - малыши из городских детсадов - вместе со своими родителями или педагогами должны были сделать своими руками новогоднюю ёлку из подручного материала. Так детям наглядно продемонстрировали: можно встречать Новый год и не губить при этом деревья, не покупать искусственную елку, а сделать и украсить ее самостоятельно.

В этот раз на конкурс представили более 600 работ от семей, а также педагогов дошкольных образовательных учреждений Самарской области. Это и елочки, и поделки для других номинаций: "Новогодний Ангел", "Символ года" и "Новогодний Автомобиль". Участники, как всегда, творчески подошли к изготовлению своих работ, используя природные и бросовые материалы. Каждая поделка уникальна и заслуживает внимания. Как отметила Ольга Харчева, руководитель фонда, членам жюри не просто было выбрать победителей из огромного разнообразия выполненных работ.

В свою очередь, депутат Самарской губернской думы, гендиректор ГК "ЭкоВоз" Денис Волков подчеркнул важность практических знаний для детей - знания намного эффективнее закрепляются при помощи интересных практических занятий. "Мы рады ежегодно выступать партнерами этого конкурса. Организатор мероприятия - фонд "Новое поколение" - это не просто имя. Даже на одном примере конкурса "Елочка, живи!" можно увидеть, как детям прививаются новые привычки, даются новые знания. Нельзя уничтожать деревья ради нескольких дней праздника. Сохранение лесов позволяет людям дышать чистым воздухом, а значит быть здоровыми. Наша компания практикует и поддерживает сохранение и восстановление лесов, и каждый человек может включиться в эту работу. Я с удовольствием приглашаю все собравшиеся здесь семьи на наши весенние субботники и посадки леса. Вместе с детьми вы можете посадить деревце, ухаживать за ним, смотреть, как оно растет. И это - лучшее закрепление уже полученных знаний".