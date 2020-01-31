Как оформить заявку на ипотеку без лишних хлопот

Еще каких-то пару лет назад мало кто мог представить, что заявку на ипотечный кредит можно будет подавать через интернет. И вот, сегодня будущее наступило: практически любой вопрос можно решить в режиме "онлайн" с помощью нескольких кликов.

Представьте себе: больше никаких бумажных анкет, сложных расчетов и поездок по пробкам — это все возможно, если, к примеру, вы воспользуетесь сервисом "ДомКлик" для выбора объекта недвижимости и подачи заявки на ипотеку Cбербанка.

Подать заявку на ипотеку можно в любое время с мобильного телефона или компьютера, решение по кредиту Сбербанк примет от пяти минут до трех дней с момента подачи заявки.

В личном кабинете сервиса "ДомКлик" вы можете получить консультацию профильного специалиста в чате или по телефону, находясь в любой точке мира. Личный̆ кабинет по сопровождению выданной Сбербанком ипотеки доступен всем ипотечным клиентам Сбербанка бесплатно с момента получения и до погашения кредита. Отследить этапы сделки и согласование выбранного объекта недвижимости также можно в режиме онлайн, а непосредственно перед ипотечной сделкой вам необходимо будет нанести всего один визит в офис Сбербанка для подписания документов.

Кроме того, клиенты Сбербанка при оформлении заявки на ипотеку посредством сервиса "ДомКлик" могут в режиме онлайн получить выписку из Пенсионного Фонда России для подтверждения занятости. Для этого клиенту при заполнении заявки на ипотеку на сайте domclick.ru надо ввести свой номер СНИЛС, получить СМС с информацией о заказе и направить ответное СМС для подтверждения заказа выписки из Пенсионного Фонда России. Данные автоматически направляются в Сбербанк, а клиент сможет продолжить заполнение заявки. Зарплатным клиентам Сбербанка подтверждать занятость при оформлении ипотеки не нужно.

В процессе оформления ипотеки у вас может возникнуть потребность в дополнительных услугах — на сайте domclick.ru они представлены. К примеру, можно в режиме онлайн записаться на сделку, проверить недвижимость с помощью услуги "Правовая экспертиза". Оплатить квартиру можно с помощью "Сервиса безопасных расчетов": деньги хранятся в банке до регистрации сделки в Росреестре, после чего покупатель получает уведомление о регистрации сделки. Только после этого деньги переводятся на счет продавцу — никаких наличных и визитов в банк. При этом на сервисе "ДомКлик" можно отслеживать этапы сделки и согласование выбранного объекта недвижимости в режиме онлайн.

На правах рекламы