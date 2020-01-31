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Общество

В Самаре открывается пункт оцифровки писем и фотографий участников Великой Отечественной войны

САМАРА. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 4 февраля, в 11:00 в Самаре на ул. Шостаковича, 7 открывается пункт оцифровки фотографий и фронтовых писем участников Великой Отечественной войны в рамках проекта Министерства обороны Российской Федерации "Дорога памяти".

Жители Самарской области могут принять участие в патриотической акции на сайте Минобороны (портал "Память народа") или в пункте оцифровки писем и сделать свой вклад в создание священного места, где судьбы героев Великой Отечественной войны будут увековечены, а их имена навсегда запечатлены на мемориале "Дорога памяти".

Мероприятие станет логичным продолжением расширенного заседания региональной Общественной палаты (ОПСО) под председательством губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, посвященного подготовке и проведению Года памяти и славы в честь 75-летия Великой Победы.

Напомним, 28 января 2020 г. в нем приняли участие почетные граждане области, ветераны, общественники, волонтеры, а также представители ветеранских и молодежных организаций губернии.

Проект "Дорога памяти", реализуемый Министерством обороны РФ в соответствии с утвержденным президентом России Владимиром Путиным перечнем поручений по совершенствованию мер, направленных на увековечение памяти погибших при защите Отечества, в губернии также будет курироваться Общественной палатой Самарской области. Здесь работу ОПСО как регионального партнера проекта "Дорога памяти" возглавит заместитель председателя палаты Павел Покровский.

"Дорога памяти" - это общедоступная единая база данных о каждом участнике Великой Отечественной войны. Проект ляжет в основу создания крупнейшего памятника с именами и портретами героев Великой Отечественной войны на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот", где к 75-летию Великой Победы строится главный храм Вооруженных Сил России как символ духовности русского воинства, поднимающего меч только для защиты своего Отечества.

К храмовому комплексу будет проложена дорога памяти - мемориал, увековечивающий миллионы имен участников войны, отчаянно сражавшихся за Родину. Именные записи, дополненные портретами, навсегда останутся в сердцах соотечественников и потомков. Для выполнения этой задачи предстоит огромная работа по переносу единой базы данных об участниках Великой Отечественной войны на крупнейший мемориал войны.

Уже сегодня каждый желающий может добавить информацию о своем родственнике в галерею "Дорога памяти", которая объединит десятки миллионов фотографий фронтовиков и работников оборонных предприятий, партизан и жителей блокадного Ленинграда, тружеников тыла и военных корреспондентов, всех, кто самоотверженно сражался и трудился в годы Великой Отечественной войны, защищая родную землю от фашистских полчищ. Раздел "Дорога памяти" на сайте Минобороны (портал "Память народа") ждет бесценных фотографий и материалов.

В рамках проекта "Дорога памяти" по всей России открываются пункты приема фотографий героев-фронтовиков. На открытие такого пункта в Самаре приглашен советский танкист, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза Владимир Чудайкин, который принесет фотографии своих сослуживцев, чтобы оцифровать и добавить их в общую базу данных.

Также пункт посетят другие участники и ветераны войны с фронтовыми письмами и документами, дети и внуки участников войны, юнармейцы и курсанты, жители и гости города. После оцифровки все их материалы будут переданы в мультимедийный музейный комплекс в главном храме Вооруженных Сил Российской Федерации.

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