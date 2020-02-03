На отрадненский холдинг "Росби" заведено уголовное дело за сокрытие денежных средств

Уголовное дело в отношении отрадненского холдинга "Росби" возбуждено 20 января 2020 г. СУ СК по городу Отрадному. Его фигурантом стала директор ООО "ТК "Радна" Светлана Михайлова. Михайлову подозревают в нарушении статьи 199.2 УК РФ — сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, пишет "Самарское обозрение".

По информации ряда источников издания, речь идет о том, что Михайлова якобы могла внести заведомо ложные сведения в налоговую декларацию по НДС и налогу на прибыль, уклонившись от уплаты налогов на сумму более 36 млн рублей.

Согласно материалам арбитражного разбирательства, фундамент под конфликт "Радны" с налоговиками был заложен еще в 2016 г., когда компания перешла на упрощенную систему налогообложения, которая не предусматривает уплату НДС. Однако в подаваемых в налоговый орган декларациях "Радна" продолжала оперировать НДС, что, по мнению фискалов, привело к невосстановлению суммы "входного" НДС при переходе на упрощенную систему в IV квартале 2016 году.

Судебные победы оказались для фискалов номинальными, так как денег на уплату налогов у "Радны" уже просто не оставалось. Взысканию долга не способствовал даже иск о банкротстве "Континиума", который фискалы подали в августе 2019 года. Арбитражный суд прекратил производство по делу в связи с тем, что у ответчика не нашлось средств на финансирование процесса банкротства, а никто из кредиторов не пожелал взять затраты на себя.

Получить комментарий Николая Сомова не удалось.