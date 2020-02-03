На отрадненский холдинг "Росби" заведено уголовное дело за сокрытие денежных средств

Уголовное дело в отношении отрадненского холдинга "Росби" возбуждено 20 января 2020 г. СУ СК по городу Отрадному. Его фигурантом стала директор ООО "ТК "Радна" Светлана Михайлова. Михайлову подозревают в нарушении статьи 199.2 УК РФ — сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, пишет "Самарское обозрение".
По информации ряда источников издания, речь идет о том, что Михайлова якобы могла внести заведомо ложные сведения в налоговую декларацию по НДС и налогу на прибыль, уклонившись от уплаты налогов на сумму более 36 млн рублей.
Согласно материалам арбитражного разбирательства, фундамент под конфликт "Радны" с налоговиками был заложен еще в 2016 г., когда компания перешла на упрощенную систему налогообложения, которая не предусматривает уплату НДС. Однако в подаваемых в налоговый орган декларациях "Радна" продолжала оперировать НДС, что, по мнению фискалов, привело к невосстановлению суммы "входного" НДС при переходе на упрощенную систему в IV квартале 2016 году.
Судебные победы оказались для фискалов номинальными, так как денег на уплату налогов у "Радны" уже просто не оставалось. Взысканию долга не способствовал даже иск о банкротстве "Континиума", который фискалы подали в августе 2019 года. Арбитражный суд прекратил производство по делу в связи с тем, что у ответчика не нашлось средств на финансирование процесса банкротства, а никто из кредиторов не пожелал взять затраты на себя.
Получить комментарий Николая Сомова не удалось.
ТК "Радна" входит в холдинг "Росби", подконтрольный депутату Самарской губернской думы Николаю Сомову. Сфера интересов Сомова включает в себя торговую сеть "Радна", производство пищевых продуктов, хлебобулочных и кондитерских изделий, полуфабрикатов, а также строительный бизнес. Кроме того, Сомов активно занимается сельхозбизнесом. Он владеет роботизированной животноводческой фермой ООО "Радна". По информации "СО", ООО "ТК "Радна" выступало оператором одноименной торговой сети. Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", компания специализируется на торговле продуктами, напитками и табачными изделиями. Собственником ТК "Радна" выступает брат Николая Сомова — Виктор Сомов. Пика своего развития компания достигла в 2015 году. Тогда ее выручка превысила 132 млн рублей, а прибыль составила 1,2 млн рублей. В дальнейшем обороты "Радны" сокращались и к 2018 году фактически сошли на нет. Сменилось и название фирмы, которая была переименована в ТК "Континиум". Зачем собственники "Росби" попытались дистанцироваться от раскрученного бренда, стало понятно практически сразу.