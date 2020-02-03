Финалистами конкурса "Лидеры России 2020" стали два представителя Самарской области

Стали известны имена финалистов третьего сезона конкурса управленцев "Лидеры России 2020". В суперфинал от Приволжского федерального округа (ПФО) прошли 30 человек. Двое из них — жители Самары Алексей Евстигнеев и Александр Свистунов.
В Нижнем Новгороде 1 и 2 февраля проходил полуфинал конкурса "Лидеры России" в ПФО. Участники решали сложные управленческие кейсы, участвовали в мастер-классах.
"Участники полуфинала в Приволжье очень разные — среди них есть представители ракетно-строительной промышленности, индустрии развлечений, пекари, сотрудники гражданской авиации, издатели, владельцы бизнеса, госслужащие, — рассказал генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей", руководитель конкурса "Лидеры России" Алексей Комиссаров. — Всего в полуфинале приняли участие 282 человека из всех регионов федерального округа. И все они — уже победители, потому что успешно прошли серьезный отбор из почти 42 тыс. заявок".
Теперь финалистам предстоит суперфинал в Сочи, который пройдет весной. За выход в суперфинал им положен образовательный грант — 1 млн руб., который можно потратить на повышение квалификации на лучших курсах для управленцев. А в случае победы уже в суперфинале конкурса "Лидеры России" — участие в программе наставничества с известными лидерами бизнеса, топ-менеджерами и выдающимися государственными деятелями, в их числе и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
"Конкурс "Лидеры России" не только попытка реализовать механизм социальных лифтов, но и найти людей, которые могут решать сложные вопросы и имеют свежий взгляд на проблемы, — прокомментировал общественный и государственный деятель, член наблюдательного совета конкурса "Лидеры России" Михаил Швыдкой. — Сегодняшние ребята способны и готовы смотреть на проблемы по-другому. Они очень хорошо чувствуют меняющийся мир. Приблизительно 40% участников — это те, кто также заявлялся на первый и второй сезоны. У них есть навыки, но, тем не менее, они идут вновь сюда. По разным причинам — и не только для того, чтобы их заметили, а чтобы самореализоваться".
Всего в финал конкурса от Приволжского федерального округа вышли 30 человек. 7 участников представляют Республику Татарстан, 6 — Республику Башкортостан, 4 — Чувашскую Республику, 3 финалиста — из Нижегородской области, по 2 представителя от Оренбургской, Самарской областей и Республики Мордовия, по 1 финалисту — от Пермского края, Саратовской, Пензенской областей и Республики Марий Эл.
Конкурс "Лидеры России" реализуется автономной некоммерческой организацией "Россия — страна возможностей" по поручению Президента России Владимира Путина и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 23 проекта.
На конкурс управленцев "Лидеры России 2020" поступило 233830 заявок из всех регионов России и 68 стран мира. В первом сезоне конкурса (2017–2018 гг.) пришло 199 тыс. заявок; во втором сезоне (2018–2019 гг.) — 227 тыс. заявок.
В сезоне 2019–2020 гг. в дополнение к основному конкурсу были введены отдельные специализации. Лидером по количеству заявок стала специализация "Финансы и технологии" — 61732 регистрации, 22272 заявки подано на трек "Наука" и 9745 — на специализацию "Здравоохранение".
Цели конкурса — выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций.
За два года назначения на высокие позиции получили более 150 Лидеров России: среди них двое стали губернаторами, пятеро — заместителями федеральных министров.