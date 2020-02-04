В Шигонском районе пациенты разгромили пункт скорой помощи

В минувшее воскресенье, 2 февраля, двое мужчин устроили погром в пункте скорой помощи при Шигонской районной больнице, сообщает ktv-ray.ru со ссылкой на свидетелей происшедшего.

"Около трех часов ночи пришли два парня, у одного была травма головы. Пострадавшему оказали первую помощь, обработали рану. Но после слов: "Подождите, сейчас врач придет и зашьет рану", молодчики стали крушить все вокруг. Персонал разбежался. Медсестры бедные убегали в окно, благо, что медпункт на первом этаже. Вызвали полицию. Обоих задержали. Того парня, который с травмой, говорят, отвезли сначала в ЦГБ Сызрани", — сообщил очевидец.

Информацию о погроме подтвердил источник издания в экстренных службах. Наибольший урон нанесен дверям в медпункт и рентгенкабинет, на которых остались отпечатки окровавленных рук. А также поврежден ящик пожарного оборудования.