Директора училища в Самарской области задержали при получении денег

В Самарской области возбудили уголовное дело в отношении директора ГБПОУ СО "Профессиональное училище" по подозрению в получении взятки (ст. 290 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, в январе 2020 г. подозреваемый получил 200 тыс. руб. от директора ООО за подписание актов выполненных работ по муниципальному контракту на капремонт учебного корпуса за счет субсидии министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.
Расследование уголовного дела продолжается.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники подразделения ГУ МВД России по Самарской области.