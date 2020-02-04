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Преступления Происшествия

Директора училища в Самарской области задержали при получении денег

САМАРА. 4 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области возбудили уголовное дело в отношении директора ГБПОУ СО "Профессиональное училище" по подозрению в получении взятки (ст. 290 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По версии следствия, в январе 2020 г. подозреваемый получил 200 тыс. руб. от директора ООО за подписание актов выполненных работ по муниципальному контракту на капремонт учебного корпуса за счет субсидии министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

Расследование уголовного дела продолжается.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники подразделения ГУ МВД России по Самарской области.

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