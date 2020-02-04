Директора училища в Самарской области задержали при получении денег

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области возбудили уголовное дело в отношении директора ГБПОУ СО "Профессиональное училище" по подозрению в получении взятки (ст. 290 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области