В Сызрани покажут концерт-спектакль "Золотой Петушок"

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В субботу, 8 февраля, в 11:00 виртуальный концертный зал Сызранского драматического театра им. А.Н.Толстого, открытый в рамках нацпроекта "Культура", покажет видеотрансляцию сказки для детей "Золотой Петушок" (6+).