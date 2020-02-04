В Сызрани покажут концерт-спектакль "Золотой Петушок"

В субботу, 8 февраля, в 11:00 виртуальный концертный зал Сызранского драматического театра им. А.Н.Толстого, открытый в рамках нацпроекта "Культура", покажет видеотрансляцию сказки для детей "Золотой Петушок" (6+).
Концерт-спектакль поставил актер и режиссер Петр Татарицкий (Москва) на
музыку Римского-Корсакова, Козловского и Чайковского, с мультипликацией по оригинальной графике Олега Чернова. Оригинальная песочная анимация Артема Нерсеса.
Автор идеи, арт-директор и солистка (орган) - профессор Евгения Кривицкая (Москва).
Вход свободный.