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Театр Культура

В Сызрани покажут концерт-спектакль "Золотой Петушок"

СЫЗРАНЬ. 4 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 8 февраля, в 11:00 виртуальный концертный зал Сызранского драматического театра им. А.Н.Толстого, открытый в рамках нацпроекта "Культура", покажет видеотрансляцию сказки для детей "Золотой Петушок" (6+).

Концерт-спектакль поставил актер и режиссер Петр Татарицкий (Москва) на
музыку Римского-Корсакова, Козловского и Чайковского, с мультипликацией по оригинальной графике Олега Чернова. Оригинальная песочная анимация Артема Нерсеса.

Автор идеи, арт-директор и солистка (орган) - профессор Евгения Кривицкая (Москва).

Вход свободный.

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