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Футбол Спорт

Полузащитник "Крыльев Советов" поиграет сезон в "Роторе"

САМАРА. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Крылья Советов" до конца сезона 2019/2020 отдали в аренду "Ротору" полузащитника Геннадия Киселева, сообщает пресс-служба клуба. Спортсмен уже находится в расположение волгоградской команды.

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"

Геннадий за три года выступления за "Крылья Советов" провел 58 матчей в играх молодежного первенства и забил один мяч. В прошлом сезоне футболист дебютировал за основную команду, сыграв против ЦСКА. Тренерский штаб самарцев принимая решения о переходе считает, что Геннадий получит необходимую для него игровую практику и вернется в Самару набравшись опыта.

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