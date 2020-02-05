Полузащитник "Крыльев Советов" поиграет сезон в "Роторе"

"Крылья Советов" до конца сезона 2019/2020 отдали в аренду "Ротору" полузащитника Геннадия Киселева, сообщает пресс-служба клуба. Спортсмен уже находится в расположение волгоградской команды.

Геннадий за три года выступления за "Крылья Советов" провел 58 матчей в играх молодежного первенства и забил один мяч. В прошлом сезоне футболист дебютировал за основную команду, сыграв против ЦСКА. Тренерский штаб самарцев принимая решения о переходе считает, что Геннадий получит необходимую для него игровую практику и вернется в Самару набравшись опыта.