В Самарском театре драмы готовят премьеру "Семью восемь"

На Экспериментальной сцене Самарского театра драмы 8 и 9 февраля пройдет премьера спектакля "Семью восемь" (16+) по пьесе Дарьи Слюсаренко.

Пьеса Дарьи Слюсаренко вошла в шорт-лист Фестиваля молодой драматургии "Любимовка" в 2019 году. Это история о сложных отношениях героини с бабушкой, которые протянуты через всю ее жизнь. Спектакль Самарского театра драмы появился сначала как эскиз на фестивале современной драматургии "Левановка".

Режиссер и сценограф спектакля — главный режиссер Самарского театра драмы Михаил Лебедев, костюмы Натальи Черновой. В премьере заняты Федор Степаненко, Анастасия Ермилина, Екатерина Кадырова, Сергей Маркелов, Владимир Морякин, Надежда Попова, Алена Шевцова.