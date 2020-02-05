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Театр Культура

В Самарском театре драмы готовят премьеру "Семью восемь"

САМАРА. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На Экспериментальной сцене Самарского театра драмы 8 и 9 февраля пройдет премьера спектакля "Семью восемь" (16+) по пьесе Дарьи Слюсаренко.

Пьеса Дарьи Слюсаренко вошла в шорт-лист Фестиваля молодой драматургии "Любимовка" в 2019 году. Это история о сложных отношениях героини с бабушкой, которые протянуты через всю ее жизнь. Спектакль Самарского театра драмы появился сначала как эскиз на фестивале современной драматургии "Левановка".

Режиссер и сценограф спектакля — главный режиссер Самарского театра драмы Михаил Лебедев, костюмы Натальи Черновой. В премьере заняты Федор Степаненко, Анастасия Ермилина, Екатерина Кадырова, Сергей Маркелов, Владимир Морякин, Надежда Попова, Алена Шевцова.

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