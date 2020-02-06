Россияне хотят копить на пенсию самостоятельно, но при поддержке государства

Многие жители России хотели бы начать копить на пенсию самостоятельно, но зачастую не готовы делать долгосрочные инвестиции по причине отсутствия средств. Так, например, по оценкам экспертов, в анонсированную недавно систему гарантированного пенсионного плана (ГПП) в первый год удастся привлечь 1-1,5 млн человек, притом что в законопроекте озвучены небольшие налоговые льготы и возможность забрать средства досрочно на лечение опасных для жизни болезней. При дополнительном стимулировании — например, софинансировании — число заинтересованных в самостоятельных накоплениях на пенсию граждан может существенно вырасти.

Негосударственный пенсионный фонд "Сафмар", входящий в промышленно-финансовую группу "Сафмар" Михаила Гуцериева, представил данные социологического опроса базы своих клиентов, посвященного изучению отношения россиян к самостоятельному накоплению на пенсию в преддверии запуска в России ГПП — варианта добровольных отчислений на пенсию.

Исследование проводилось среди жителей крупных, средних и небольших городов России с населением от 20 тыс. человек. В опросе приняли участие 1526 клиентов фонда (799 женщин и 727 мужчин), средний счет которых по накопительной пенсии в рамках обязательного пенсионного страхования составил 66364 рублей. Респондентами стали клиенты фонда по ОПС в возрасте 23-53 года, которым еще не были назначены пенсионные выплаты, средний возраст — 41 год.

71 процент опрошенных считает формирование собственных пенсионных накоплений залогом комфортной жизни при выходе на пенсию. Однако к сожалению не все располагают финансовой возможностью формировать пенсию желаемого размера за счет самостоятельных взносов.

Согласно приведенным в исследовании данным, для многих россиян главным стимулом копить на пенсию может стать софинансирование взносов со стороны государства или работодателя, а вторым по значимости фактором является возможность досрочно забрать накопленные средства.

В ходе опроса респондентам были заданы вопросы о том, какие факторы они считают самыми важными для "первого шага" и какие оценивают как самые значимые. Опрашиваемые имели возможность выбрать несколько вариантов ответов из перечня предложенных или назвать свой. Наиболее популярным ответом стала возможность софинансирования как со стороны государства (такой ответы выбрали 26% опрошенных), так и со стороны работодателя (21% опрошенных) — это позволяет существенно увеличить размер накопленных средств. Также важна возможность забрать деньги досрочно: такой ответ выбрали 38% респондентов. Возможность наследования указали 20% участвующих в опросе, и еще 16% отметили необходимость налоговых льгот. Высокая зарплата — это лучший стимул для того, чтобы начать копить на пенсию, указали в своем варианте ответа многие респонденты.

Большинство респондентов (68%) не уверены в том, что государственная пенсия позволит сохранить им привычный уровень жизни после завершения трудовой деятельности. На вопрос о том, можно ли сохранить такой уровень жизни, если пенсионер будет получать только пенсионные выплаты от государства, 84% опрошенных ответили отрицательно.

Однако в целом респонденты согласны с тем, что пенсионные сбережения надо формировать самостоятельно (74%), и осведомлены о том, что средства на пенсию можно копить именно в НПФ (64% ответили на этот вопрос положительно). Половина опрошенных из тех, кто еще не копит на пенсию, готова обратиться в НПФ и откладывать деньги, а из тех, кто не собирается этого пока делать, большая часть назвала причиной опять-таки нехватку средств.