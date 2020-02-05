Банк "Открытие": МСБ берут кредиты в основном на оборотные средства и рефинансирование

Пополнение оборотных средств, рефинансирование задолженности и инвестиции в развитие бизнеса по итогам прошлого года стали самыми популярными целями для обращения компаний малого и среднего бизнеса за кредитными средствами.

Согласно данным банка "Открытие", почти в половине всех заявок (47%) компании указывали целью кредита пополнение оборотных средств, а в четверти (24%) — рефинансирование. Тройку самых распространенных целей кредитования замыкают инвестиции на развитие бизнеса — эту цель предприятия называют в 15% случаев.

Малый и средний бизнес активно кредитуется и для закрытия кассовых разрывов — в 9% всех заявок указана именно эта цель. Также по данным "Открытия" компании часто берут средства на приобретение бизнес-недвижимости и другого имущества, обеспечение контрактов и тендерные кредиты.

Абсолютным лидером среди отраслей по спросу на ссуды являются предприятия из сферы торговли, которые представлены во всех вышеперечисленных отраслях. При этом чаще всего берут ссуды на пополнение оборотных средств, рефинансирование задолженности и кассовых разрывов.

Активно кредитуются и занимающиеся производством компании малого и среднего бизнеса, которые подавали заявки на ссуды на все цели кроме покупок бизнес-недвижимости. Третье место делят между собой предприятия из сферы строительства и аренды недвижимости. Строительные компании чаще других обращаются за финансированием для обеспечения контрактов и тендеров, а занимающиеся арендой недвижимости фирмы — за инвестициями в развитие бизнеса и средствами на приобретение бизнес-недвижимости.