Тольяттинец пытался украсть 16 палок колбасы

Суд Центрального района Тольятти вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в покушении на хищение колбасы. Об этом сообщает прокуратура Центрального района.

По версии обвинения, тольяттинец пытался похитить 16 палок докторской колбасы общей стоимостью более 2 тыс. рублей. Продукты он спрятал в женскую сумку и направился к выходу, но молодого человека остановили сотрудники магазина.

Обвиняемый полностью признал вину. Его дело суд рассмотрел в особом порядке. Тольяттинцу назначили год лишения свободы условно.