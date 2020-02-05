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Суды Происшествия

Тольяттинец пытался украсть 16 палок колбасы

ТОЛЬЯТТИ. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Суд Центрального района Тольятти вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в покушении на хищение колбасы. Об этом сообщает прокуратура Центрального района.

По версии обвинения, тольяттинец пытался похитить 16 палок докторской колбасы общей стоимостью более 2 тыс. рублей. Продукты он спрятал в женскую сумку и направился к выходу, но молодого человека остановили сотрудники магазина.

Обвиняемый полностью признал вину. Его дело суд рассмотрел в особом порядке. Тольяттинцу назначили год лишения свободы условно.

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